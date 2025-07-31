В России рассказали об открытии нового участка фронта

Рогов: Взятие села Темировка открыло новый участок фронта в Запорожской области

Для Вооруженных сил (ВС) России открылся новый участок фронта в Запорожской области. Об этом сообщил председатель комиссии Общественной палаты России по вопросам суверенитета Владимир Рогов, передает РИА Новости.

«Установление контроля над последним участком границы между Запорожской областью и ДНР и взятие [села] Темировки открывает с северо-востока новый участок фронта», — рассказал он.

По словам Рогова, открытие нового участка фронта позволит освободить подконтрольную Вооруженным силам Украины (ВСУ) часть Запорожской области.

Ранее сообщалось, что ВСУ начали отступать в Запорожской области. Отступление проходит в районе Работино.