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09:56, 31 июля 2025Бывший СССР

В России рассказали об открытии нового участка фронта

Рогов: Взятие села Темировка открыло новый участок фронта в Запорожской области
Анастасия Дубова (редактор отдела БСССР)

Фото: Shatokhina Natalia / news.ru / Globallookpress.com

Для Вооруженных сил (ВС) России открылся новый участок фронта в Запорожской области. Об этом сообщил председатель комиссии Общественной палаты России по вопросам суверенитета Владимир Рогов, передает РИА Новости.

«Установление контроля над последним участком границы между Запорожской областью и ДНР и взятие [села] Темировки открывает с северо-востока новый участок фронта», — рассказал он.

По словам Рогова, открытие нового участка фронта позволит освободить подконтрольную Вооруженным силам Украины (ВСУ) часть Запорожской области.

Ранее сообщалось, что ВСУ начали отступать в Запорожской области. Отступление проходит в районе Работино.

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