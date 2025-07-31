Депутат Колесник: Украина постоянно готовит группировки для вторжения в Россию

Россия сделала выводы из прошлогоднего вторжения Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Курскую область, поэтому очередная такая попытка со стороны противника обернется для него поражением и бегством, заявил депутат Госдумы Андрей Колесник. Своим мнением он поделился в разговоре с «Лентой.ру».

Парламентарий напомнил, что в результате нападения ВСУ на Курскую область украинская армия понесла колоссальные потери в живой силе и технике. По его словам, этот урок, вероятно, ничему Киев не научил, и он снова строит планы о нападении.

«Сейчас они пытаются на Брянскую область напасть. Но сломают себе зубы в очередной раз. Они все время собирают эти группировки, не только на Брянскую, но и на Белгородскую, и Курскую области. Но сейчас уже войска будут уничтожаться на украинской территории», — сказал Колесник.

Депутат объяснил, что для массированного нападения группировкам ВСУ необходимо где-то сосредотачивать свои силы. По его словам, именно в этих местах их настигнут Вооруженные силы России и так будет продолжаться до бесконечности, пока Украина не прекратит воевать.

Ранее сообщалось, что российские военные ударили по учебному центру ВСУ неподалеку от Киева. Удар был нанесен в вечернее время, когда бойцы ВСУ находились в лагере.