Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
06:34, 31 июля 2025РоссияЭксклюзив

В России высказались о защищенности регионов от попыток прорыва ВСУ

Депутат Колесник: Украина постоянно готовит группировки для вторжения в Россию
Юлия Сычева
Юлия Сычева (корреспондент)

Фото: Viacheslav Ratynskyi / Reuters

Россия сделала выводы из прошлогоднего вторжения Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Курскую область, поэтому очередная такая попытка со стороны противника обернется для него поражением и бегством, заявил депутат Госдумы Андрей Колесник. Своим мнением он поделился в разговоре с «Лентой.ру».

Парламентарий напомнил, что в результате нападения ВСУ на Курскую область украинская армия понесла колоссальные потери в живой силе и технике. По его словам, этот урок, вероятно, ничему Киев не научил, и он снова строит планы о нападении.

«Сейчас они пытаются на Брянскую область напасть. Но сломают себе зубы в очередной раз. Они все время собирают эти группировки, не только на Брянскую, но и на Белгородскую, и Курскую области. Но сейчас уже войска будут уничтожаться на украинской территории», — сказал Колесник.

Депутат объяснил, что для массированного нападения группировкам ВСУ необходимо где-то сосредотачивать свои силы. По его словам, именно в этих местах их настигнут Вооруженные силы России и так будет продолжаться до бесконечности, пока Украина не прекратит воевать.

Ранее сообщалось, что российские военные ударили по учебному центру ВСУ неподалеку от Киева. Удар был нанесен в вечернее время, когда бойцы ВСУ находились в лагере.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Добавить здесь нечего». В России оценили тайные переговоры о смене власти на Украине. Чем это может обернуться?

    Российский военный рассказал о применении дронов украинскими военными

    Бывший судья с голой проституткой на коленях насмерть сбил велосипедистку

    В России высказались о защищенности регионов от попыток прорыва ВСУ

    Врач назвал повышающие риск инсульта условия

    Apple начала терять лидерство на рынке смартфонов в США

    В Японии во время эвакуации из-за землетрясения на Камчатке погиб человек

    В Британии назвали причину пребывания Зеленского у власти

    В Херсонской области заявили о планах ВСУ высадиться у побережья региона

    Юрист рассказал о мошеннических схемах для ищущих работу студентов

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости