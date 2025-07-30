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13:57, 30 июля 2025Бывший СССР

Российские военные ударили по учебному центру ВСУ под Киевом

ВС России ударили по учебному центру ВСУ в Десне Черниговской области
Екатерина Грищенко (старший редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Telegram-ĸанал «ДСНС України»

Российские военные ударили по учебному центру Вооруженных сил Украины (ВСУ) неподалеку от Киева. Об этом пишет Telegram-канал «Южный рубеж».

«На военном полигоне в населенном пункте Десна Козелецкого района Черниговской области располагается (точнее, еще пару дней назад располагался) лагерь подготовки батальонно-тактической группы 169-го учебного центра Сухопутных войск ВСУ. Именно он стал целью точечного удара ОТРК (оперативно-тактического ракетного комплекса — прим. «Ленты.ру») "Искандер"», — говорится в публикации.

Уточняется, что удар был нанесен в вечернее время, когда бойцы ВСУ находились в лагере. Известно, что он располагался в лесной зоне и включал в себя около 15 палаток, каждая из которых была рассчитана на 40 человек.

Ранее в социальных сетях появились кадры удара Вооруженных сил (ВС) России по полигону Сухопутных войск ВСУ в Черниговской области. Сообщалось, что для этого были применены две ракеты ОТРК «Искандер».

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