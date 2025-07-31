В России заявили о посланном США сигнале освобождением Часова Яра

Генерал Попов: Освобождением Часова Яра Россия послала сигнал Вашингтону

Освобождение Часова Яра в Донецкой народной республике (ДНР) Вооруженными силами (ВС) России стало сигналом Вашингтону. Такое мнение в разговоре с «МК» выразил военный эксперт, заслуженный военный летчик генерал-майор Владимир Попов.

По его словам, объявление об освобождении города стало для некоторых неожиданным, поскольку Минобороны целенаправленно не сообщало о промежуточных этапах работы по освобождению территорий. Эта очередная победа на поле боя стала сигналом для Соединенных Штатов, утверждает Попов.

«Мы еще раз дали четко понять, почему не идем на уступки, которые нам за коврижки, возможно, по дипломатическим каналам пообещал [президент США Дональд] Трамп», — заявил он. Военный эксперт объяснил, что рано или поздно конфликт придется урегулировать, но делать это надо так, чтобы военно-политически это было выгодно российской стороне, чтобы РФ достигла первоначально заявленных целей, о которых говорил глава государства Владимир Путин.

Кроме того, по мнению Попова, не стоит обращать внимание на ультиматумы американского президента: военная помощь Киеву, которую Трамп может возобновить после окончания установленных им сроков, уже не поможет Украине.

Ранее стало известно, что подразделения армии России взяли под контроль Часов Яр. Об этом 31 июля сообщило Минобороны России. Населенный пункт в зоне СВО взят под контроль действиями Южной группировки войск.