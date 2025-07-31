Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
23:26, 31 июля 2025Россия

В России заявили о посланном США сигнале освобождением Часова Яра

Генерал Попов: Освобождением Часова Яра Россия послала сигнал Вашингтону
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: MOD Russia / Globallookpress

Освобождение Часова Яра в Донецкой народной республике (ДНР) Вооруженными силами (ВС) России стало сигналом Вашингтону. Такое мнение в разговоре с «МК» выразил военный эксперт, заслуженный военный летчик генерал-майор Владимир Попов.

По его словам, объявление об освобождении города стало для некоторых неожиданным, поскольку Минобороны целенаправленно не сообщало о промежуточных этапах работы по освобождению территорий. Эта очередная победа на поле боя стала сигналом для Соединенных Штатов, утверждает Попов.

«Мы еще раз дали четко понять, почему не идем на уступки, которые нам за коврижки, возможно, по дипломатическим каналам пообещал [президент США Дональд] Трамп», — заявил он. Военный эксперт объяснил, что рано или поздно конфликт придется урегулировать, но делать это надо так, чтобы военно-политически это было выгодно российской стороне, чтобы РФ достигла первоначально заявленных целей, о которых говорил глава государства Владимир Путин.

Материалы по теме:
«Шансы переломить ситуацию равны нулю» Оборона ВСУ в Донбассе трещит по швам. Куда российская армия нанесет решающий удар?
«Шансы переломить ситуацию равны нулю»Оборона ВСУ в Донбассе трещит по швам. Куда российская армия нанесет решающий удар?
8 июля 2025
«Нам некуда было бежать» Отец и сын пошли добровольцами в донецкий спецназ. Как они вместе освобождали Мариуполь?
«Нам некуда было бежать»Отец и сын пошли добровольцами в донецкий спецназ. Как они вместе освобождали Мариуполь?
30 сентября 2024

Кроме того, по мнению Попова, не стоит обращать внимание на ультиматумы американского президента: военная помощь Киеву, которую Трамп может возобновить после окончания установленных им сроков, уже не поможет Украине.

Ранее стало известно, что подразделения армии России взяли под контроль Часов Яр. Об этом 31 июля сообщило Минобороны России. Населенный пункт в зоне СВО взят под контроль действиями Южной группировки войск.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Рост пенсий, подорожание проезда и новые правила открытия счета в банке. Что изменится в жизни россиян с 1 августа?

    В США заявили о новом этапе в отношениях с Китаем

    В России заявили о посланном США сигнале освобождением Часова Яра

    В российском городе на ребенка рухнула часть крыши дома

    Трамп решил необычно обновить Белый дом

    В российском городе на спящего подростка едва не рухнул потолок

    Жильцы дома на северо-востоке Москвы пожаловались на полчища крыс

    Избившая ребенка в коляске россиянка заинтересовала правоохранителей

    Россия запустила по Украине рекордное количество ударных дронов

    Назван способ улучшить эрекцию с помощью спорта

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости