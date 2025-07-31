В российском городе на ребенка рухнула часть крыши дома

В Кургане на сидевшего на скамейке ребенка обрушился кусок шифера

В Кургане на ребенка рухнула часть крыши дома. Об этом со ссылкой на читателя сообщило издание URA.RU.

Инцидент произошел на улице Блюхера, 26. На записи, сделанной камерой видеонаблюдения, можно увидеть, как кусок шифера упал на спину ребенку, который в тот момент сидел на скамейке — в нескольких сантиметрах от головы.

«Жильцы уже четыре месяца подают заявки на ремонт шифера в "Курганскую управляющую компанию" и никакой реакции», — пожаловался читатель. В УК журналистов заверили, что заявка на ремонт шифера появилась лишь 31 июля и проблема вскоре будет решена.

Произошедшим заинтересовались в прокуратуре. Представители ведомства установят все обстоятельства инцидента и дадут оценку действиям обслуживающей дом управляющей компании.

Ранее в этот же день стало известно, что из-за непогоды в Петербурге крыши домов, которые сорвало из-за непогоды, улетели на машины и проезжую часть. В результате были повреждены несколько машин.