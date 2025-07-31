В российском городе воспитательница регулярно избивала и оскорбляла сирот

В Красноярске суд приговорил воспитательницу за издевательства над сиротами

В Красноярске суд приговорил к четырем годам и месяцу колонии общего режима воспитательницу детского дома № 1 за издевательства над сиротами. Об этом «Ленте.ру» рассказали в прокуратуре региона.

Женщину признали виновной по статьям 117 («Истязание») и 156 («Неисполнение обязанностей по воспитанию») УК РФ. Приговор вступит в законную силу по достижению ее ребенком 14-летнего возраста. Педагог свою вину не признала и подчеркнула, что умышленно она не хотела причинять детям физическую и моральную боль.

По версии следствия, в течении полугода, с августа 2024 года, четверо воспитанников группы «Солнышко» в возрасте от четырех до семи лет каждый день сталкивались с жестокостью от осужденной. Из-за их капризов она раздражалась и силой дергала малышей с особенностями развития за одежду, била по голове, хватала за лицо и тянула за руки и плечи.

Ее преступления попали на видео. Проживающие рядом с детдомом сняли, как женщина бьет детей на прогулке. Сначала она завалила в снег одного мальчика, потом схватила второго, а дальше ударила третьего ребенка. Все это время рядом с ней стояла еще одна женщина. Осужденная заявила, что на этих кадрах она просто хотела «успокоить» подопечных. По ее мнению, такие действия не причиняли детям боль.

Один из воспитанников детского дома рассказал, что осужденная могла целый день ругаться на него, ставить в угол и даже бить. Мальчик поделился, что ему было больно и обидно.

Ранее в городе Первоуральск Свердловской области воспитательница в детском саду «Рябинка» избила тапкой ребенка, который несколько лет лечится от заикания.