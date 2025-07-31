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13:09, 31 июля 2025Силовые структуры

В российском регионе трое мужчин похитили и избили водителя фуры

В Бурятии задержали похитившего водителя фуры мужчину
Артем Соколов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Lantyukhov Sergey / news.ru / Globallookpress.com

В Бурятии задержали похитившего водителя фуры мужчину. Об этом «Ленте.ру» сообщили в следственном управлении Следственного комитета (СК) России по региону.

По данным следствия, 25 июля обвиняемый с двумя знакомыми на трассе возле кафе напал на водителя фуры. Ранее между ними произошел дорожный конфликт. Мужчины насильно посадили пострадавшего в свою машину и отвезли в лес, где сильно избили, а затем скрылись.

Потерпевший был обнаружен в тяжелом состоянии и доставлен в больницу. Злоумышленники оставили свою машину в лесополосе недалеко от места преступления. Позже ее обнаружили, установили и задержали владельца. Сотрудники полиции ведут поиск его соучастников.

В отношении обвиняемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Ранее сообщалось, что россиянин купил машину и был похищен продавцами.

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