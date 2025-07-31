В Сенате США назвали условие введения «сокрушительных» санкций против России

Сенатор Тьюн: Конгресс рассмотрит санкции против РФ после зеленого света Трампа

Конгресс США готов рассмотреть законопроект о «сокрушительных» санкциях против России, если американский лидер Дональд Трамп даст на это зеленый свет. Об этом заявил лидер большинства в Сенате Джон Тьюн в интервью The New York Post (NYP).

«Президент Трамп один из тех, кого воодушевляет стремление к мирному разрешению [конфликта]. Я думаю, он искренне верит в это. Мы хотим быть хорошими партнерами в этом вопросе (...). Я надеюсь, что в какой-то момент он даст нам зеленый свет. Это повысит его авторитет и значимость позиции на переговорах, если за ним будет стоять весь Конгресс США», — указал сенатор.

Тьюн добавил, что глава Белого дома может принять решение об «односторонних действиях» по введению тарифов, но Палата представителей и Сенат «готовы действовать», если их попросят ввести более жесткие меры в отношении России.

28 июля Трамп заявил, что сократил крайний срок для достижения Россией соглашения по Украине до 10-12 дней. По его мнению, прогресса в мирном урегулировании не происходит, поэтому он больше не видит смысла ждать.