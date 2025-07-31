В США указали на отказ Трампа от прежнего подхода Запада к Украине

Responsible Statecraft: Трамп доказал несостоятельность подхода Запада к Украине

Администрация президента Соединенных Штатов Дональда Трампа коренным образом изменила курс Вашингтона в украинском вопросе и доказала несостоятельность прежнего подхода государств Запада. На это указало американское издание Responsible Statecraft.

«Президент Трамп окончательно опроверг стратегическую несостоятельность и политический нигилизм лозунга "поддержки по принципу столько, сколько потребуется", который определял подход Запада к Украине при прежней администрации», — подчеркивается в публикации.

Одним из главных достижений Белого дома издание считает восстановление прямых каналов связи с Россией и снятие блокады на переговоры, ставшей «грубым просчетом западных лидеров» и усугубившей дипломатический тупик. Responsible Statecraft отмечает, что месяцы диалога между Дональдом Трампом и президентом России Владимиром Путиным, а также усилия спецпосланника Стива Уиткоффа уменьшили напряженность в отношениях между Вашингтоном и Москвой, а также позволили лучше понять рамки мирного предложения РФ.

При этом, признает издание, несмотря на достигнутый прогресс, мирный процесс остается хрупким, а прежние ошибки Запада могут свести на нет все дипломатические усилия.

Ранее Трамп сократил крайний срок для достижения Россией соглашения по Украине до 10-12 дней. Он отметил, что раньше был срок 50 дней, поскольку он хотел быть щедрым, но его администрация якобы не видит никакого прогресса по этому вопросу.