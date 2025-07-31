В США заявили о начале нового этапа в отношениях с Китаем

Рубио: США и Китай вступают в период стратегической стабильности

Соединенные Штаты и Китай вступают в период стратегической стабильности, так как полномасштабная торговая конфронтация между ними нанесла бы ущерб всему миру. Об этом заявил американский госсекретарь Марко Рубио в интервью Fox News.

«Мы вступаем в период стратегической стабильности. В конечном счете у нас две крупнейшие экономики в мире. Полагаю, что США могли бы получить какие-то выгоды от полномасштабного торгового конфликта между Соединенными Штатами и Китаем, однако мир бы от него пострадал», — сказал политик.

При этом Рубио подчеркнул, что у Вашингтона с Пекином остается много разногласий. В частности, США сохраняют приверженность свободе судоходства в регионе и поддержке партнеров, таких как Филиппины и Тайвань.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон близок к заключению торговой сделки с Китаем. «По сути, мы уже достигли определенной договоренности с Китаем, но посмотрим, как все будет развиваться дальше», — оценил ход переговоров глава Белого дома.