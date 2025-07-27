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19:47, 27 июля 2025Мир

Трамп оценил вероятность заключения торговой сделки с Китаем

Трамп: США и Китай близки к заключению торговой сделки
Екатерина Улитина
Екатерина Улитина (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Go Nakamura / Reuters

Президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон близок к заключению торговой сделки с Китаем. Об этом он сообщил в ходе совместной пресс-конференции с председателем Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен, пишет The Economic Times.

«По сути, мы уже достигли определенной договоренности с Китаем, но посмотрим, как все будет развиваться дальше», — оценил он ход переговоров Трамп.

По его мнению, вероятность заключения торгового соглашения с Пекином составляют 50 на 50. Он подчеркнул, что главным камнем преткновения является вопрос справедливости.

Ранее США повысили пошлины на китайскую продукцию до 34 процентов, а затем — до 145. Пекин на американские товары установил пошлины в размере 125 процентов. В мае стороны договорились на 90 дней снизить торговые пошлины до 30 и 10 процентов соответственно. На фоне торговых войн товарооборот между странами просел на 45,6 процента.

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