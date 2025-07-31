Военкор обнаружил создателя техники для ВСУ в видео Собчак

Военный корреспондент Александр Яремчук обнаружил создателя техники для Вооруженных сил Украины (ВСУ) в видео российской журналистки Ксении Собчак. Об этом он написал в своем Telegram-канале.
Он обратил внимание на то, что телеведущая пообщалась с Улугбеком Максумовым, который возглавляет группу компаний «Аксум», занимающейся созданием бронированных автомобилей и лодок. «Его бронеавтомобили Inkas Titan-S ранее неоднократно были замечены на киевском, лиманском и бахмутском направлениях», — указал военкор.
«Хотелось бы, конечно, узнать у Ксении Анатольевны, известно ли ей было, кого она рекламирует?» — задался вопросом Яремчук.
В 2021 году Максумов, а также предприниматели Евгений Морозов и Артем Клюшин подарили бронированную машину INKAS APC TITAN-D APC на свадьбу рэперу Алишеру Моргенштерну (признан Минюстом России иностранным агентом). Такая модель может вместить до десяти пассажиров и способна выдержать взрыв шести килограммов тротила. Стоимость машины составляет 400 тысяч долларов.