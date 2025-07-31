Поддубный: В Харьковской области ликвидированы три офицера спецназа ВСУ «Омега»

Военкор Евгений Поддубный в Telegram-канале сообщил о ликвидации в Харьковской области трех офицеров Вооруженных сил Украины (ВСУ) из подразделения спецназа «Омега».

Он уточнил, что среди них полковник Нацгвардии Украины Богдан Луценко, который был старшим инструктором по инженерной подготовке в Центре специального назначения «Омега», а также подполковник Андрей Санак и лейтенант Константин Шинкевич.

Поддубный добавил, что спецподразделение состоит из десантников, боевых пловцов и специалистов по горной подготовке. Пункты временной дислокации военнослужащих неоднократно попадали под огонь российских войск, в основном в Харьковской области, отметил военкор.

Ранее подполковник Народной милиции Луганской народной республики в отставке Андрей Марочко сообщил, что российские войска смогли прорвать оборону ВСУ и закрепиться на севере Купянска.