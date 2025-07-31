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18:37, 31 июля 2025Культура

Волочкова выступит в сочинском караоке за 1,5 миллиона рублей

Продюсер Дворцов: Волочковой заплатят 1,5 миллиона рублей за концерт в Сочи
Ольга Коровина

Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ

Российская артистка балета Анастасия Волочкова даст концерт в Сочи за 1,5 миллиона рублей. Об этом рассказал продюсер Сергей Дворцов в беседе с сайтом «Страсти».

Танцовщица объявила о старте музыкальной карьеры и анонсировала концерт в Сочи 1 августа. По словам Дворцова, Волочкова будет востребована в качестве певицы, несмотря на небольшой репертуар. Продюсер отметил, что зрители знают и любят бывшую артистку Большого театра, поэтому будут посещать ее выступления.

«Как мне коллеги рассказывали, у нее гонорар от 1,5 миллиона рублей. Значит, примерно такую сумму заплатили в этом караоке, чтобы сделать Анастасию хедлайнером», — сообщил Дворцов.

В марте Волочкова пообещала стать главной певицей России и выпустить новый альбом. По словам артистки, она планирует записать танцевально-песенный альбом, чтобы исполнять свои треки и танцевать под них.

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