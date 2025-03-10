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14:40, 10 марта 2025Культура

Волочкова решила стать главной певицей России

Балерина Анастасия Волочкова пообещала стать главной певицей России
Ольга Коровина

Фото: Komsomolskaya Pravda / Globallookpress.com

Балерина Анастасия Волочкова пообещала стать главной певицей России и выпустить новый альбом. Ее слова приводит Общественная служба новостей.

«Многие хотят записать со мной дуэт, но пока я хочу петь и выступать одна. (...) Я стану главной певицей всея Руси», — пообещала бывшая артистка Большого театра. По словам Анастасии, она планирует записать танцевально-песенный альбом, чтобы исполнять свои песни и танцевать под них.

В 2021 году Волочкова выпустила альбом «Вселенная». В том числе в него вошла песня «Мне нравится, что вы больны не мной», которую в фильме «Ирония судьбы, или С легким паром» исполнила Алла Пугачева. По словам балерины, на этот шаг ее благословила сама певица.

Ранее сообщалось, что Волочкова потратит не менее 10 миллионов рублей на свадьбу дочери Ариадны.

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