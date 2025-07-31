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08:09, 31 июля 2025Россия

Володин перечислил вступающие в силу в августе законы

Володин: С 1 августа в России можно будет отказаться от массовых рассылок
Анастасия Шейкина
Анастасия Шейкина (Старший редактор отдела «Россия»)

Фото: Алексей Майшев / РИА Новости

В России в августе вступает в силу ряд законов, принятых парламентом и подписанных президентом. Их перечислил спикер Госдумы Вячеслав Володин в Telegram-канале.

С 1 августа в России банки смогут открывать банковские счета для подростков только с согласия родителей или законных представителей. Такое законодательное изменение поможет защитить несовершеннолетних от противоправных действий мошенников.

Кроме того, граждане смогут отказаться от массовых рассылок — для этого им будет необходимо направить отказ от их получения оператору связи, который будет обязан прекратить их. «Решение позволит защитить граждан от телефонного и интернет-мошенничества, а также будет способствовать борьбе со спамом», — пояснил Володин.

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3 августа в силу вступит закон, предполагающий введение уголовной ответственности за осквернение воинских захоронений и мемориалов. За это будет грозить до пяти лет лишения свободы или штраф в размере до пяти миллионов рублей. Документ распространяется на мемориалы как в России, так и за ее пределами.

Тогда же в России будет продлен срок действия результатов Единого государственного экзамена (ЕГЭ) для участников специальной военной операции (СВО). Срок действия результатов будет приостановлен на время участия военнослужащих в боевых действиях, чтобы после возвращения из зоны СВО они могли быстрее адаптироваться к мирной жизни и получить образование. 23 июля, как сообщил Володин, также вступил в силу закон об отмене ряда пошлин для участников СВО и их семей.

ЖЗЛ
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