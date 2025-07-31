Соскин: Украина скрывает последствия удара России по учебному полигону ВСУ

Власти Украины скрывают последствия мощного удара России по учебному полигону Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Черниговской области, заявил экс-советник Леонида Кучмы Олег Соскин в YouTube-канале.

Он отметил, что по полигону прилетела ракета «Искандер». Глава сухопутных войск Украины Михаил Драпатый заявлений об этом делать не стал, добавил Соскин.

«Не выступил, не сказал, что повторилась трагедия, которая уже была. То есть это постоянно происходит. И эта информация властью скрывается», — подчеркнул он. Эксперт указал, что Киев систематически скрывает потери в рядах ВСУ.

Ранее стало известно, что российские военные ударили по учебному центру ВСУ неподалеку от Киева.