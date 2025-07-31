Япония требует вернуть подаренный России «Золотой павильон». О чем идет речь и как отреагировали в Москве?

МИД РФ назвал странным требование Японии вернуть подаренный Сахалину экспонат

В России удивились требованию посольства Японии вернуть преподнесенный Сахалину подарок. Речь идет о макете «Кинкакудзи — Золотой павильон», который был подарен Токио в 2001 году в честь открытия на Сахалине Японского информационного центра. Об этом сообщили в российском Министерстве иностранных дел.

Российская сторона выразила удивление такому странному требованию. Едва ли подобный запрос способствует созданию благоприятного информационного фона вокруг деятельности японского Генконсульства, равно как и реабилитации некогда позитивного имиджа Страны восходящего солнца, утраченного в глазах сахалинцев и россиян в целом отрывок из заявления МИД России

«Золотой павильон» был экспонатом областной научной библиотеки на Сахалине более 20 лет. Япония запросила вернуть его 25 июля 2025 года. В МИД страны подчеркнули, что российская сторона рассматривала макет в качестве официального подарка.

«Золотой павильон» был символом дружбы двух стран

Макет «Кинкакудзи — Золотой павильон» являлся частью экспозиции Центра международного сотрудничества на Сахалине. Токио преподнес подарок, назвав его «символом дружбы» двух стран, рассказали в Сахалинской областной библиотеке.

Представители библиотеки напомнили, что Генконсульство Японии в Южно-Сахалинске, которое в 2001 году возглавлял Курода Ёсихисаа, передало в дар не только макет знаменитого памятника японской архитектуры, но и множество подарочных изданий книг.

Парк «Рокуондзи». Чайный домик «Кинкакудзи» («Золотой павильон»). Фото: Сергей Субботин / РИА Новости

Более двух десятилетий «Золотой павильон» был центральным объектом экспозиции Центра международного сотрудничества. Он вдохновлял посетителей на изучение японской культуры и символизировал культурный обмен между народами.

Библиотека выразила благодарность японскому Генконсульству за оказанное доверие и возможность в течение многих лет демонстрировать дар азиатского искусства.

В МИД пообещали ответ на угрозы Японии на фоне учений вблизи российских границ

МИД России выразил протест японскому посольству на фоне участия Токио в военных учениях вблизи российских границ. Официальный представитель ведомства Мария Захарова подчеркнула, что Япония получит справедливый ответ на новые угрозы.

Фото: Дмитрий Ермаков / «Лента.ру»

Дипломат заметила, что столь безответственная деятельность, обладающая всеми признаками подготовки к вооруженному конфликту, совершенно недопустима. «Она представляет собой потенциальную угрозу безопасности Российской Федерации», — сделали акцент в министерстве.

Захарова добавила, что, если Москва увидит для себя какие-либо риски, ей придется отреагировать соответствующим образом.