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18:10, 17 июля 2025Мир

МИД выразил протест Японии

МИД выразил протест Японии из-за военных учений вблизи границ России
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)
СюжетПротесты в США

Фото: Konstantin Kokoshkin / Globallookpress.com

МИД РФ выразил протест посольству Японии в связи с участием военных страны в интернациональных учениях США вблизи российских границ. Об этом сообщается на официальном сайте внешнеполитического ведомства РФ.

«Россия считает подобную безответственную деятельность, имеющую все признаки подготовки к вооруженному конфликту, недопустимой. Она представляет собой потенциальную угрозу безопасности Российской Федерации», — пояснили в министерстве.

В июне Япония впервые провела ракетные стрельбы на своей территории, а не в США.

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