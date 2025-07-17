МИД выразил протест Японии из-за военных учений вблизи границ России

МИД РФ выразил протест посольству Японии в связи с участием военных страны в интернациональных учениях США вблизи российских границ. Об этом сообщается на официальном сайте внешнеполитического ведомства РФ.

«Россия считает подобную безответственную деятельность, имеющую все признаки подготовки к вооруженному конфликту, недопустимой. Она представляет собой потенциальную угрозу безопасности Российской Федерации», — пояснили в министерстве.

В июне Япония впервые провела ракетные стрельбы на своей территории, а не в США.