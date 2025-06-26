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02:07, 26 июня 2025Наука и техника

Япония впервые провела ракетные стрельбы на своей территории

Япония впервые применила противокорабельную ракету Type 88 на своей территории
Даниил Иринин (Редактор отдела «Наука и техника»)
СюжетСтрельба в США

Фото: KYODO Kyodo / Reuters

Япония впервые провела ракетные стрельбы на своей территории, а не в США. На учениях применили противокорабельную ракету, пишет Defense News.

Ракета малой дальности класса «земля-корабль» Type 88 стартовала с полигона Сидзунай на острове Хоккайдо. Изделие поразило беспилотный катер, который находился примерно в 40 километрах от южного побережья острова. Отмечается, что военное руководство страны изучает результаты испытаний.

«Из-за ограниченности пространства и соображений безопасности Япония ранее проводила ракетные испытания на территории Соединенных Штатов, союзника по договору, и Австралии, главного партнера Японии в области обороны, где имеются обширные тренировочные полигоны», — говорится в публикации.

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Ракета Type 88, разработанная компанией Mitsubishi Heavy Industries, может поражать цели на дальности около 100 километров. Изделие оснащено кумулятивной боевой частью весом 225 килограммов. Пусковая установка на шасси трехосного грузовика несет шесть ракет.

В мае издание Newsweek писало, что Япония планирует испытать рельсотрон, разработанный для защиты от гиперзвуковых ракет Китая и КНДР. Цели планируют уничтожать ударом кинетической боевой части. Новое оружие могут получить боевые корабли японского флота.

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