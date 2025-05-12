Newsweek: Япония испытает рельсотрон для защиты от гиперзвуковых ракет

Япония планирует испытать рельсотрон, разработанный для защиты от гиперзвуковых ракет Китая и КНДР. Об этом пишет Newsweek.

Рельсотрон — это электромагнитный ускоритель масс, который разгоняет токопроводящий снаряд вдоль двух металлических направляющих. Отмечается, что снаряд рельсовой пушки может развить скорость до шести чисел Маха. Гиперзвуковые цели планируют уничтожать ударом кинетической боевой части.

Японская газета Yomiuri Shimbun сообщает, что экспериментальное судно Asuka проведет испытания прототипа рельсотрона у побережья Японии в ближайшем будущем. Изделие длиной около шести метров весит восемь тонн. Минобороны Японии планирует оснастить серийными рельсотронами корабли с боевой системой Aegis, которая обеспечивает противовоздушную и противоракетную оборону.

В апреле американское издание The National Interest писало, что российские гиперзвуковые противокорабельные ракеты «Циркон» представляют серьезную угрозу для кораблей противников. Считается, что ракета, которую смогут нести атомные подлодки проекта 885М «Ясень-М», развивает скорость до восьми чисел Маха.