Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
16:20, 12 мая 2025Наука и техника

Япония испытает рельсотрон

Newsweek: Япония испытает рельсотрон для защиты от гиперзвуковых ракет
Даниил Иринин (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Japanese Maritime Self-Defense Force

Япония планирует испытать рельсотрон, разработанный для защиты от гиперзвуковых ракет Китая и КНДР. Об этом пишет Newsweek.

Рельсотрон — это электромагнитный ускоритель масс, который разгоняет токопроводящий снаряд вдоль двух металлических направляющих. Отмечается, что снаряд рельсовой пушки может развить скорость до шести чисел Маха. Гиперзвуковые цели планируют уничтожать ударом кинетической боевой части.

Японская газета Yomiuri Shimbun сообщает, что экспериментальное судно Asuka проведет испытания прототипа рельсотрона у побережья Японии в ближайшем будущем. Изделие длиной около шести метров весит восемь тонн. Минобороны Японии планирует оснастить серийными рельсотронами корабли с боевой системой Aegis, которая обеспечивает противовоздушную и противоракетную оборону.

Материалы по теме:
«А у нас есть» Россия первой в мире создала гиперзвуковые ракеты. На что они способны?
«А у нас есть»Россия первой в мире создала гиперзвуковые ракеты. На что они способны?
5 октября 2022
«Это пощечина Западу» Весь мир пытается разгадать секрет «Орешника». Что известно о новом оружии России?
«Это пощечина Западу»Весь мир пытается разгадать секрет «Орешника». Что известно о новом оружии России?
30 ноября 2024

В апреле американское издание The National Interest писало, что российские гиперзвуковые противокорабельные ракеты «Циркон» представляют серьезную угрозу для кораблей противников. Считается, что ракета, которую смогут нести атомные подлодки проекта 885М «Ясень-М», развивает скорость до восьми чисел Маха.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Сыплется быстрее, чем думал». Почему на Украине заговорили об обвале фронта у Константиновки?

    В России отреагировали на угрозу Германии ввести новые санкции

    На Украине мирные переговоры назвали приговором для Зеленского

    Украина обсудила с США и Европой новые санкции против России

    В Кремле заявили о понимании иностранными лидерами позиции Путина

    Россиян призвали закопать тряпку в огороде

    В ВСУ рассказали о новой тактике ВС России с использованием мотоциклов и танков

    Климату Арктики предрекли необратимые изменения

    На Восточном начали готовить «Фрегат» для запуска «Ионосферы-М» № 3-4

    На Западе заметили необычную деталь в интервью Макрона

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости