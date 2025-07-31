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16:00, 31 июля 2025Силовые структуры

Задержан начальник российской колонии

В Оренбурге задержали начальника ИК-1 Бикбау по делу о превышении полномочий
Илона Палей (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Мария Григорьева / «Лента.ру»

В Оренбурге задержали начальника исправительной колонии № 1 Нуржигита Бикбау. Об этом сообщает ТАСС.

В ближайшее время ему изберут меру пресечения в Центральном районном суде.

Как стало известно 56.RU, Бикбау подозревают в превышении должностных полномочий из корыстной или личной заинтересованности. Подробности дела неизвестны.

Сообщается, что в 2021 году он был назначен руководителем ИК-2 в Новоульяновске, где спустя месяц 12 заключенных объявили голодовку из-за угроз и избиений. В УФСИН России по Ульяновской области тогда опровергали нанесение побоев, объяснив, что от приема пищи отказались несогласные выполнять законные требования администрации.

6 сентября 2024 года Бикбау занял пост руководителя ИК-1 УФСИН России по Оренбургской области.

Ранее сообщалось, что ФСИН России проводит проверку по факту взрыва в ИК-9, расположенной в Волгограде.

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