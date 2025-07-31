Фронтовой священник рассказал о попавшем «в замес» и планировавшем подорваться бойце СВО

Фронтовой священник РПЦ Исаковский: Боец СВО попал в замес и едва не подорвался

Один из бойцов специальной военной операции (СВО) попал «в замес» и едва не подорвался на гранате, чтобы не попадать в плен. Об этом рассказал фронтовой священник Русской православной церкви (РПЦ) отец Александр (Исаковский) в Telegram-канале «Записки СВОшного священника».

Как рассказал регулярно посещающий зону СВО священнослужитель, перед очередной задачей военный не успел попросить у него благословения и пошел в бой без напутствия. «Господь его не оставил, хоть и тяжковато получилось», — вспомнил о ситуации планировавшего подорваться бойца отец Александр.

По словам священника, боец сначала пережил взрыв мины, после чего украинские операторы дронов сбросили на него несколько боеприпасов. «Думал, "хозяйство" оторвало, и тогда я просто выпал ([потом] оказалось, все на месте). Решил, что с таким ранением я уже все, не выживу», — привел отец Александр рассказ знакомого.

Однако сослуживец военнослужащего отказался дать ему последнюю гранату, выдав лишь обезболивающее, и ушел за эвакуационной группой. Пока боец ждал помощи, на него пытались сбросить еще пять боеприпасов.

Ну, короче, вытащили меня, километра три по кустам такого огромного тащили. Крови, кстати, потерял примерно 2,5 литра, но врач сказал, это капли для меня боец СВО

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