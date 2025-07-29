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12:29, 29 июля 2025Россия

Бывший штурмовик «Вагнера» рассказал о предложении идти в бой без оружия

Экс-боец ЧВК «Вагнер» Пересидок вспомнил о предложении идти в бой без оружия
Марк Леонов
Марк Леонов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: РИА Новости

Во время одного из штурмов жилых домов с бойцами Вооруженных сил Украины (ВСУ) группе бойцов ЧВК «Вагнер» предложили идти в бой без оружия. Об этом рассказал в Telegram бывший штурмовик ЧВК с позывным Пересидок.

Как вспомнил военнослужащий, попавший в «Вагнер» из колонии строгого режима, шутливое предложение оставить автоматы на позициях и штурмовать дом без стрелкового оружия поступило от снайперов, которые наблюдали за местом будущего боя.

«Накат будет "пустой". В этой двухэтажке никого нет. Можете даже автоматы на штурм не брать, они вам там не понадобятся», — вспомнил слова снайперов Пересидок.

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Он отметил, что несмотря на предложение сослуживцев, группа подготовилась к бою и в итоге встретила сопротивление в казавшемся пустым доме. Более того, после того как здание было зачищено, по позиции вагнеровцев ударили снаружи дома. Однако в итоге атака ВСУ была отбита.

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