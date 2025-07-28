Появились детали смерти ушедшего с СВО на «вечный пир» фигуранта громкого уголовного дела

Последний бой фигуранта дела Манежной площади Унчука прошел под Часовым Яром

Последний бой участника спецоперации Кирилла Унчука, фигуранта громкого уголовного дела о беспорядках на Манежной площади в 2010 году, прошел под Часовым Яром. Детали смерти Унчука появились в новом некрологе военнослужащего на портале «Регнум».

В тексте приводится рассказ командира о последних минутах жизни бойца, о котором ранее сообщалось как об «ушедшем на вечный пир». Известно, что военный участвовал в штурме позиций Вооруженных сил Украины в составе группы их трех человек и действовал грамотно, однако украинский дрон все же настиг его.

Из тройки Еж (позывной Унчука) первым бежал, ТМ-ку (противотанковую мину) хотел забросить в блиндаж… Где-то метрах 10-20 уже его спалила «птичка». Он по уму все сделал, перекатился через дорогу, поменял место, переполз, занял позицию у дерева, под кустом. Но «птица» все равно его нашла и, к сожалению, прилетела прямо в Ежа командир Унчука

Отмечается, что смерть бойца наступила мгновенно.

Известно, что Унчук являлся активистом партии «Другая Россия» Эдуарда Лимонова и принимал участие в громких акциях политобъединения. Также, судя по появившимся ранее фотоснимкам бойца, Унчук придерживался языческих взглядов, что объясняет использование фразы об уходе на пир в Вальгаллу в первом некрологе военного.

Ранее бывший вагнеровец фразой «мама, забери меня отсюда» описал бои под Артемовском.