Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
12:39, 28 июля 2025Россия

Появились детали смерти ушедшего с СВО на «вечный пир» фигуранта громкого уголовного дела

Последний бой фигуранта дела Манежной площади Унчука прошел под Часовым Яром
Марк Леонов
Марк Леонов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Андрей Стенин / РИА Новости

Последний бой участника спецоперации Кирилла Унчука, фигуранта громкого уголовного дела о беспорядках на Манежной площади в 2010 году, прошел под Часовым Яром. Детали смерти Унчука появились в новом некрологе военнослужащего на портале «Регнум».

В тексте приводится рассказ командира о последних минутах жизни бойца, о котором ранее сообщалось как об «ушедшем на вечный пир». Известно, что военный участвовал в штурме позиций Вооруженных сил Украины в составе группы их трех человек и действовал грамотно, однако украинский дрон все же настиг его.

Из тройки Еж (позывной Унчука) первым бежал, ТМ-ку (противотанковую мину) хотел забросить в блиндаж… Где-то метрах 10-20 уже его спалила «птичка». Он по уму все сделал, перекатился через дорогу, поменял место, переполз, занял позицию у дерева, под кустом. Но «птица» все равно его нашла и, к сожалению, прилетела прямо в Ежа

командир Унчука

Отмечается, что смерть бойца наступила мгновенно.

Материалы по теме:
«Боевая фарма» Какие препараты продают бойцам СВО под видом бустеров и чем они опасны?
«Боевая фарма»Какие препараты продают бойцам СВО под видом бустеров и чем они опасны?
21 июля 2025
«Цинковый гроб был с окошком, но я не позволила никому смотреть» Через что проходят родные, когда хоронят бойцов СВО?
«Цинковый гроб был с окошком, но я не позволила никому смотреть»Через что проходят родные, когда хоронят бойцов СВО?
9 июня 2025
«За один день отдаешь ползарплаты» Сколько стоит жизнь солдат на СВО и на что они тратят свои деньги?
«За один день отдаешь ползарплаты»Сколько стоит жизнь солдат на СВО и на что они тратят свои деньги?
19 июня 2025

Известно, что Унчук являлся активистом партии «Другая Россия» Эдуарда Лимонова и принимал участие в громких акциях политобъединения. Также, судя по появившимся ранее фотоснимкам бойца, Унчук придерживался языческих взглядов, что объясняет использование фразы об уходе на пир в Вальгаллу в первом некрологе военного.

Ранее бывший вагнеровец фразой «мама, забери меня отсюда» описал бои под Артемовском.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Украинские хакеры заявили об уничтожении информационной системы «Аэрофлота». Отменены десятки рейсов

    Леонид Якубович дал один зарок

    Песков высказался о реакции Украины на одну из российских инициатив

    Трех человек достали из-под завалов рухнувшего подъезда в Астрахани

    Россияне высказались об отношении к ИИ-контенту

    В России призвали обратить внимание на опыт Китая в одном вопросе

    Появились детали смерти ушедшего с СВО на «вечный пир» фигуранта громкого уголовного дела

    Россиянин продавал за границу товары двойного назначения

    Дома научились строить из грязи

    В Госдуме прокомментировали обвинения в адрес Кустурицы в подготовке госпереворота

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости