Заработавший на списанной бронетехнике полковник Минобороны России получил срок

Суд дал 9 лет колонии экс-главе службы ГАБТУ Минобороны РФ Тимофееву за взятку

Московский гарнизонный военный суд приговорил к девяти годам лишения свободы бывшего начальника службы утилизации Главного автобронетанкового управления (ГАБТУ) Минобороны России полковника Илью Тимофеева за получение в качестве взятки почти трех миллионов рублей. Об этом сообщает РИА Новости.

Суд установил, что офицер потребовал незаконное вознаграждение от руководства предприятия «Самаравзрывтехнология», которое занимается демилитаризацией списанной бронетехники. Тимофеев обещал свое покровительство и подписание документов по контрактам.

Вину осужденный не признал.

Военные прокуроры также требовали привлечь Тимофеева к уголовной ответственности по статье 285.4 УК РФ («Злоупотребление должностными полномочиями») в связи с расследованием дела топ-менеджеров компании «Спецтехника» Олега Иванова и Игоря Миронова, которым инкриминируют нарушения при выполнении гособоронзаказа.