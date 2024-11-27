Прокуратура направила материалы для нового дела против полковника Минобороны России

Прокуратура вменяет новое дело экс-главе службы ГАБТУ Минобороны РФ Тимофееву

Главная военная прокуратура (ГВП) направила следственным органам материалы для возбуждения нового уголовного дела против бывшего начальника службы утилизации Главного автобронетанкового управления (ГАБТУ) Минобороны России полковника Ильи Тимофеева. Об этом ТАСС сообщила адвокат Юлия Нитченко.

На основании результатов проверки надзорное ведомство поручило военным следователям привлечь офицера к уголовной ответственности по статье 285.4 УК РФ («Злоупотребление должностными полномочиями»). Новое обвинение связано с уголовным делом топ-менеджеров компании «Спецтехника» Олега Иванова и Игоря Миронова, которым инкриминируют нарушения при выполнении гособоронзаказа.

Иванов категорически отверг обвинения. Тем не менее следователи арестовали активы его сына на общую стоимость один миллиард рублей.

Летом военные следователи завершили расследование уголовного дела Тимофеева, который обвиняется в получении взятки в размере почти три миллиона рублей и в злоупотреблении должностными полномочиями.