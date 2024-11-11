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11:05, 11 ноября 2024Силовые структуры

Активы сына фигуранта дела о хищении по гособоронзаказу на миллиард рублей арестовали

Силовики арестовали активы сына экс-главы «Спецтехники» Иванова на 1 млрд рублей
Любовь Ширижик
Любовь Ширижик (Старший редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Vladimir Baranov / Globallookpress.com

Следственные органы арестовали банковские счета и активы на общую сумму 1 миллиард рублей, принадлежащие сыну бывшего топ-менеджера компании «Спецтехника» Олега Иванова, обвиненного в хищениях при выполнении гособоронзаказа. Об этом сообщает ТАСС.

Решение об обеспечительных мерах обжаловала адвокат Юлия Нитченко. Она указала, что компания ее доверителя не заключала договоров со «Спецтехникой», которая подписала с Минобороны России пять госконтрактов. Адвокат также отметила, что счета сына Иванова были арестованы без соответствующего решения суда, действия следствия назвала быстрыми и необдуманными, не исключив коррупционной составляющей в принятии обеспечительных мер.

Нитченко обратилась в Пресненскую прокуратуру и отдел собственной безопасности, еще она намерена отправить жалобу главе Следственного комитета России Александру Бастрыкину.

6 ноября сообщалось, что Иванов не признал вину по делу о превышении должностных полномочий при выполнении контрактов по гособоронзаказу.

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