Арестованный экс-руководитель «Спецтехники» отказался признавать вину

Экс-руководитель «Спецтехники» Иванов не признал вину и заявил о фальсификации

Один из бывших топ-менеджеров ООО «Спецтехника» Олег Иванов не признал вину по делу о превышении должностных полномочий при выполнении контрактов по гособоронзаказу. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на адвоката Дмитрия Шаповалова.

По его словам, Иванов отказывается признать вину в причастности к коррупционной схеме обналичивания бюджетных денег и считает, что уголовное дело в отношении него сфальсифицировано. Он заявил, что вместо него арестованы должны быть юридические и реальные руководители ремонтного предприятия, которые не выполнили ни одного заключенного госконтракта.

Ранее сообщалось, что в Архангельской области суд приговорил к 7,5 года колонии экс-депутата из Северодвинска за взятку.