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12:07, 6 ноября 2024Силовые структуры

Арестованный экс-руководитель «Спецтехники» отказался признавать вину

Экс-руководитель «Спецтехники» Иванов не признал вину и заявил о фальсификации
Илона Палей (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Станислав Трифонов / «Лента.ру»

Один из бывших топ-менеджеров ООО «Спецтехника» Олег Иванов не признал вину по делу о превышении должностных полномочий при выполнении контрактов по гособоронзаказу. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на адвоката Дмитрия Шаповалова.

По его словам, Иванов отказывается признать вину в причастности к коррупционной схеме обналичивания бюджетных денег и считает, что уголовное дело в отношении него сфальсифицировано. Он заявил, что вместо него арестованы должны быть юридические и реальные руководители ремонтного предприятия, которые не выполнили ни одного заключенного госконтракта.

Ранее сообщалось, что в Архангельской области суд приговорил к 7,5 года колонии экс-депутата из Северодвинска за взятку.

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