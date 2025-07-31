Заслуженный артист России отметил годовщину свадьбы в российском городе и восхитился им

Супруги Майдановы об отдыхе в Сочи: Город задает высокую планку

Заслуженный артист России Денис Майданов вместе с супругой Натальей отправился в Сочи, чтобы отметить 20 лет семейной жизни. Как рассказал певец, город привлек их своими набережными и пляжами, а также кухней и морем, передает KP.RU.

Супруги отметили, что российский курортный город отличается высоким уровнем обслуживания. Кроме того, здесь чистое море, что особенно важно тем, кто любит купаться.

«Сочи задает высокую планку, которую, на мой взгляд, не всегда можно встретить в Европе. Я очень люблю плавать, поэтому морской курорт для меня — идеальный выбор. (…) Вода здесь абсолютно чистая, прозрачная и приятная», — сказала Наталья Майданова.

Также артист и его жена указали, что в Сочи повысили меры безопасности. В связи с этим отдых стал еще комфортнее.

Ранее российским туристам рассказали о скидках на летний отдых в горах Сочи. Отдых в Краснодарском крае может обойтись летом со скидкой до 30 процентов в сравнении с зимними тарифами.