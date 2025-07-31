Зеленский высказался о российских активах

Зеленский заявил о необходимости конфисковать российские активы

Президент Украины Владимир Зеленский заявил о необходимости конфисковать российские активы. Об этом он высказался в Telegram-канале.

Политик поблагодарил страны, вводящие санкции против России. «Нам нужно полностью заблокировать военную машину России — отрезать ее оружейную индустрию, ограничить ее доходы от энергоносителей», — заявил Зеленский.

Он также призвал направить все замороженные российские активы на ведение боевых действий Вооруженными силами Украины.

Ранее Зеленский подписал закон, который вернул полномочия и независимость Национальному антикоррупционному бюро Украины и Специализированной антикоррупционной прокуратуре. Это произошло после массовых протестов по всей стране.