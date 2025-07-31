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16:42, 31 июля 2025Бывший СССР

Зеленский высказался о российских активах

Зеленский заявил о необходимости конфисковать российские активы
Сергей Болиев (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Ida Marie Odgaard / Ritzau Scanpix / Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский заявил о необходимости конфисковать российские активы. Об этом он высказался в Telegram-канале.

Политик поблагодарил страны, вводящие санкции против России. «Нам нужно полностью заблокировать военную машину России — отрезать ее оружейную индустрию, ограничить ее доходы от энергоносителей», — заявил Зеленский.

Он также призвал направить все замороженные российские активы на ведение боевых действий Вооруженными силами Украины.

Ранее Зеленский подписал закон, который вернул полномочия и независимость Национальному антикоррупционному бюро Украины и Специализированной антикоррупционной прокуратуре. Это произошло после массовых протестов по всей стране.

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