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09:49, 31 июля 2025Ценности

Жена Басты опубликовала фото в откровенном наряде

Жена российского рэпера Басты Елена Вакуленко опубликовала фото в купальнике
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: @elena_vakulenkopinskaya

Жена российского рэпера Василия Вакуленко, выступающего под псевдонимом Баста, Елена Вакуленко опубликовала фото в откровенном наряде. Соответствующая публикация (на момент написания новости была удалена) появилась в ее Instagram-аккаунте (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

45-летняя избранница исполнителя предстала перед камерой в черном слитном купальнике на широких бретелях и с глубоким декольте, которое подчеркивало ее грудь.

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При этом Вакуленко собрала волосы в хвост и надела солнцезащитные очки. На снимке видно, что она позирует на фоне моря.

В октябре 2023 года Баста подарил жене Rolls-Royce за 80 миллионов рублей. Сначала супруга музыканта поделилась снимком первых кроссовок Nike, которые купил ей муж.

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