Жена российского миллиардера показала фигуру в крошечном бикини

Модель Кристина Романова снялась в голубом бикини

Жена российского миллиардера Владислава Доронина модель Кристина Романова показала фигуру в крошечном купальнике. Соответствующие публикации появились в сторис ее Instagram-аккаунта (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ), насчитывающего 366 тысяч подписчиков.

31-летняя возлюбленная предпринимателя снялась в полный рост на открытом балконе в голубом бикини. Комплект включал в себя топ с треугольными чашками и V-образные трусы с завязками на бедрах. Также манекенщица распустила гладко уложенные волосы и дополнила образ браслетами на запястье.

При этом в подписи Романова указала, что данный купальник выпущен брендом Aman Essentials, исполнительным директором которого она является.

Ранее в июле Кристина Романова также показала лицо без макияжа на фото с тренировки.