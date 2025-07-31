Женщина отбила пакет с полумиллионом рублей у грабителя в российском городе

В Санкт-Петербурге грабитель попытался отобрать у женщины пакет с 550 000 руб.

Женщина отбила свой пакет с полумиллионом рублей у грабителя в Санкт-Петербурге. Об этом сообщает ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Инцидент произошел на Лиговском проспекте в среду, 30 июля. Уточняется, что мужчина напал на женщину сразу после того, как она вышла из торгового центра. Он распылил ей в лицо газ из баллончика и попытался отнять пакет, в котором находились 550 тысяч рублей, однако женщина смогла отстоять деньги.

В результате грабитель смог похитить женскую сумочку стоимостью 30 тысяч рублей, которую женщина уронила. Он попытался вновь напасть на женщину, однако его спугнул прохожий.

Полицейские задержали 23-летнего грабителя меньше, чем через час. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 162 Уголовного Кодекса Российской Федерации (разбой).

Ранее вор-рецидивист попытался вырвать у россиянина пакет с деньгами и получил отпор.