Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
22:55, 31 июля 2025Силовые структуры

Женщина отбила пакет с полумиллионом рублей у грабителя в российском городе

В Санкт-Петербурге грабитель попытался отобрать у женщины пакет с 550 000 руб.
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Александр Авилов / Агентство «Москва»

Женщина отбила свой пакет с полумиллионом рублей у грабителя в Санкт-Петербурге. Об этом сообщает ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Инцидент произошел на Лиговском проспекте в среду, 30 июля. Уточняется, что мужчина напал на женщину сразу после того, как она вышла из торгового центра. Он распылил ей в лицо газ из баллончика и попытался отнять пакет, в котором находились 550 тысяч рублей, однако женщина смогла отстоять деньги.

В результате грабитель смог похитить женскую сумочку стоимостью 30 тысяч рублей, которую женщина уронила. Он попытался вновь напасть на женщину, однако его спугнул прохожий.

Полицейские задержали 23-летнего грабителя меньше, чем через час. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 162 Уголовного Кодекса Российской Федерации (разбой).

Ранее вор-рецидивист попытался вырвать у россиянина пакет с деньгами и получил отпор.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Рост пенсий, подорожание проезда и новые правила открытия счета в банке. Что изменится в жизни россиян с 1 августа?

    Избившая ребенка в коляске россиянка заинтересовала правоохранителей

    Россия запустила по Украине рекордное количество ударных дронов

    Женщина отбила пакет с полумиллионом рублей у грабителя в российском городе

    Директор ЗАЭС назвал возможную причину ударов ВСУ по станции

    Назван способ улучшить эрекцию с помощью спорта

    Индия отказалась выполнять ключевое требование Трампа

    Ряд водоемов Москвы прогрелись сильнее черноморских

    Путин разрешил военным бесплатно ездить по платным дорогам

    Военкор объяснил длительность боев за Часов Яр

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости