Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
09:44, 19 ноября 2024Силовые структуры

Вор-рецидивист попытался вырвать у россиянина пакет с деньгами и получил отпор

В Подмосковье задержали вора-рецидивиста за попытку ограбить клиента банка
Илона Палей (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Екатерина Якель / «Лента.ру»

В Подмосковье задержали жителя Ярославской области по подозрению в попытке ограбить клиента банка. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении МВД России.

В ведомстве пояснили, что мужчина в помещении кредитной организации попытался вырвать из рук потерпевшего пакет с деньгами, когда тот вносил купюры в банкомат. В результате пакет порвался и деньги разлетелись по полу, а грабитель, ударив мужчину, смог похитить 50 тысяч рублей.

Потасовка попала на камеры видеонаблюдения, по ним оперативникам удалось отследить подозреваемого. Известно, что ранее он был неоднократно судим за кражи. Возбуждено уголовное дело по статье 30 и части 2 статьи 161 («Покушение на грабеж с применением насилия, не опасного для жизни потерпевшего») УК РФ. Мужчину взяли под стражу.

Ранее сообщалось, что ФСБ задержала пятерых россиян за похищение женщины и вымогательство имущества.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      На саммите G20 Макрон разыскал Лаврова, чтобы пожать ему руку. При этом он одобрил разрешение США бить по России

      В России сын мигрантов ударил школьника ногой в лицо и поплатился

      Российским военным поставили партию ракет для «Искандеров»

      Боррель заявил о тайном разрешении ряда стран Запада ВСУ наносить удары вглубь России

      Россиян научили правильно избавляться от домов

      Глава МИД Венгрии предупредил о риске глобальной катастрофы из-за действий Байдена

      Боррель счел соответствующим международному праву разрешение Киеву на удары вглубь России

      Выстреливший в лицо полицейскому из ружья россиянин предстанет перед судом

      Западные страны отказались от жестких формулировок по Украине в коммюнике G20

      В Финляндии напомнили Зеленскому о его прошлом клоуна

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше