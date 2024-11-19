Вор-рецидивист попытался вырвать у россиянина пакет с деньгами и получил отпор

В Подмосковье задержали вора-рецидивиста за попытку ограбить клиента банка

В Подмосковье задержали жителя Ярославской области по подозрению в попытке ограбить клиента банка. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении МВД России.

В ведомстве пояснили, что мужчина в помещении кредитной организации попытался вырвать из рук потерпевшего пакет с деньгами, когда тот вносил купюры в банкомат. В результате пакет порвался и деньги разлетелись по полу, а грабитель, ударив мужчину, смог похитить 50 тысяч рублей.

Потасовка попала на камеры видеонаблюдения, по ним оперативникам удалось отследить подозреваемого. Известно, что ранее он был неоднократно судим за кражи. Возбуждено уголовное дело по статье 30 и части 2 статьи 161 («Покушение на грабеж с применением насилия, не опасного для жизни потерпевшего») УК РФ. Мужчину взяли под стражу.

Ранее сообщалось, что ФСБ задержала пятерых россиян за похищение женщины и вымогательство имущества.

