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13:11, 31 июля 2025Интернет и СМИ

Жителей Крыма предупредили об отключении мобильного интернета

Мобильный оператор «Волна» предупредил жителей Крыма об отключении интернета
Мария Большакова
Мария Большакова (редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Сергей Мальгавко / ТАСС

Жителей Крыма предупредили о возможных отключениях мобильного интернета в регионе. Об этом сообщил местный мобильный оператор «Волна» в соцсети «ВКонтакте».

«Сегодня могут быть кратковременные сбои мобильного интернета», — говорится в сообщении. В компании подчеркнули, что эти проблемы не связаны с работой оператора или покрытием сети.

Оператор назвал меры временными и объяснил их соображениями безопасности. Стационарный же интернет и сотовая связь работают без перебоев, подчеркнули в компании.

Сервис по отслеживанию сбоев Downdetector.su зафиксировал жалобы жителей Крыма на проблемы в работе интернета. Сведения о проблемах с сетью поступили из Евпатории, Феодосии, Симферополя и других частей полуострова.

Ранее стало известно, что в Красноярске на двое суток пропал интернет. Отмечалось, что из-за проблем со связью в городе не работали в том числе терминалы для оплаты и валидаторы в транспорте.

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