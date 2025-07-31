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20:29, 31 июля 2025Моя страна

Знаменитый во Владивостоке Золотой мост украсят муралами в морском стиле

Художник Данила Шмелев украсит Золотой мост во Владивостоке морскими муралами
Мария Винар

Фото: Александр Манзюк / Коммерсантъ

Российский художник Данила Шмелев, известный по псевдониму Shozy, украсит знаменитый во Владивостоке Золотой мост муралами в морском стиле. Соответствующее сообщение появилось на сайте городской администрации.

В первую очередь оформят опоры, расположенные рядом с памятником Героям-Тихоокеанцам. Проводится техническая примерка с помощью проектора, чтобы определить параметры изображения.

«Наш эскиз — это абстрактная форма в виде монументальной оптической иллюзии, а изображение морского буя станет центром композиции. В итоге будет создан эффект карты-материи. Благодаря сетчатой структуре будет связь с навигационными схемами и меридианами, фиксирующими положение Владивостока как ключевой точки на геокультурной карте», — объяснил Шмелев.

Через десять дней приступят к оформлению опоры, которая находится через дорогу напротив указанного памятника. На ней будет запечатлена абстрактная композиция, отражающая атмосферу Владивостока.

Ранее сообщалось, что вдоль дорог Горного Алтая появились лица великанов.

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