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12:15, 1 августа 2025Россия

13-летнего российского подростка избили до сотрясения мозга за неформальный стиль

В Уфе подростки избили до сотрясения мозга 13-летнего за неформальный стиль
Анна Щербакова
Анна Щербакова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Мария Григорьева / «Лента.ру»

В Уфе подростки избили до сотрясения мозга 13-летнего сверстника за неформальный стиль. Об этом сообщил Telegram-канал «Осторожно, новости».

Как отметил пострадавший, российские школьники стали высказывать ему претензии из-за одежды. Они повалили его на асфальт и начали бить ногами. В этот день подросток был в белой футболке и черных штанах.

Школьник пояснил, что сверстников раздражали его накрашенные ногти на руках.

Сейчас несовершеннолетний находится в больнице с гематомами и сотрясением головного мозга. Сотрудники полиции начали искать его обидчиков.

До этого стало известно, что в Санкт-Петербурге подростки выманили 17-летнюю девушку на встречу и жестоко избили.

Мать пострадавшей рассказала, что дочь связалась с плохой компанией. Родители пытались пресечь общение, но подростки снова вышли на несовершеннолетнюю.

ЖЗЛ
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