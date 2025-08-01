13-летнего российского подростка избили до сотрясения мозга за неформальный стиль

В Уфе подростки избили до сотрясения мозга 13-летнего за неформальный стиль

В Уфе подростки избили до сотрясения мозга 13-летнего сверстника за неформальный стиль. Об этом сообщил Telegram-канал «Осторожно, новости».

Как отметил пострадавший, российские школьники стали высказывать ему претензии из-за одежды. Они повалили его на асфальт и начали бить ногами. В этот день подросток был в белой футболке и черных штанах.

Школьник пояснил, что сверстников раздражали его накрашенные ногти на руках.

Сейчас несовершеннолетний находится в больнице с гематомами и сотрясением головного мозга. Сотрудники полиции начали искать его обидчиков.

До этого стало известно, что в Санкт-Петербурге подростки выманили 17-летнюю девушку на встречу и жестоко избили.

Мать пострадавшей рассказала, что дочь связалась с плохой компанией. Родители пытались пресечь общение, но подростки снова вышли на несовершеннолетнюю.