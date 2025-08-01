Под Красноармейском уничтожили 20-летнюю разведчицу ВСУ Мартынюк

Под Красноармейском (украинское название — Покровск) в Донецкой народной республике (ДНР) была ликвидирована 20-летняя командир разведывательного отделения младший сержант Ангелина Мартынюк. Об этом сообщает Telegram-канал «Северный ветер», связанный с группировкой войск «Север».

Как утверждается в сообщении, назначение женщин-военнослужащих на должности подобного типа все чаще встречается в Вооруженных силах Украины (ВСУ).

«Здесь же стоит обратить внимание на сравнительно юный возраст девушки и ее отправку на штурм позиций ВС РФ», — говорится в публикации.

Ранее российские войска в ходе операции на покровском направлении уничтожили 25-летнюю снайпершу ВСУ Татьяну Любич. Женщина пошла в украинскую армию добровольцем.