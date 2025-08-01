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03:34, 1 августа 2025Бывший СССР

20-летнюю разведчицу ВСУ ликвидировали под Красноармейском

Под Красноармейском уничтожили 20-летнюю разведчицу ВСУ Мартынюк
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Serhii Nuzhnenko / Reuters

Под Красноармейском (украинское название — Покровск) в Донецкой народной республике (ДНР) была ликвидирована 20-летняя командир разведывательного отделения младший сержант Ангелина Мартынюк. Об этом сообщает Telegram-канал «Северный ветер», связанный с группировкой войск «Север».

Как утверждается в сообщении, назначение женщин-военнослужащих на должности подобного типа все чаще встречается в Вооруженных силах Украины (ВСУ).

«Здесь же стоит обратить внимание на сравнительно юный возраст девушки и ее отправку на штурм позиций ВС РФ», — говорится в публикации.

Ранее российские войска в ходе операции на покровском направлении уничтожили 25-летнюю снайпершу ВСУ Татьяну Любич. Женщина пошла в украинскую армию добровольцем.

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