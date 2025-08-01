39 юношей стали жертвами церемонии массового обрезания

В ЮАР 39 юношей умерли после традиционной церемонии обрезания

В ЮАР традиционная церемония обрезания отняла жизни 39 юношей, еще 10 остались с тяжелыми увечьями. Об этом пишет Daily Mail.

Массовое обрезание проходит в племени коса два раза в год и является частью трехмесячной церемонии посвящения мальчиков в мужчин. Она называется Улвалуко. В 2025 году ее жертвами стали около 50 мальчиков. Необрезанным мужчинам запрещено приходить на собрания, участвовать в каких-либо общественных мероприятиях и вступать в брак.

Правительство не намерено отказываться от кровавой церемонии, поскольку она слишком многое значит для народа. При этом поставлена задача поймать тех, кто делает обрезание без соответствующей медицинской подготовки. В большинстве случаев именно непрофессионализм «хирургов» приводит к фатальным последствиям.

Так, неподготовленные медики часто используют одно лезвие, что приводит к заражению крови и гангрене. Еще одна серьезная проблема — обезвоживание. Чтобы заживление прошло успешно, мальчики не должны мочиться после операции, для этого они долгое время не пьют. Им запрещают обращаться в больницу даже в агонии. В племени считается, что если пенис отпадет во время церемонии, он якобы отрастает вновь.

На самом деле каждый юноша имеет право сам выбрать — проходить ему обряд инициации или нет. Однако местные жители признаются, что давление на необрезанных так велико, что мальчики выбирают рискнуть своей жизнью.

Кроме того, распространена практика похищения мальчиков-подростков. Преступные группировки три месяца обучают их традиционно мужским занятиям, после проводят обрезание и возвращают в семьи лишь за выкуп.

Ранее сообщалось, что в Сомали новорожденному пришлось ампутировать пенис, поврежденный при обрезании. После этого в его уретру был введен катетер.

