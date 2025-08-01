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11:07, 1 августа 2025Ценности

42-летняя певица Юлия Ковальчук удивила фанатов фигурой в бикини

Мария Винар

Фото: @juliakovalchuk

Бывшая солистка поп-группы «Блестящие», российская певица Юлия Ковальчук опубликовала фото в откровенном виде и удивила фанатов. Соответствующие пост и комментарии появились на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

42-летняя исполнительница запечатлела себя на камеру, представ перед подписчиками в бикини зеленого цвета. Знаменитость позировала перед зеркалом с распущенными волосами и без макияжа. «Категорически не могу отказать себе в отпуске в поедании всяких вкусняшек, так что потом отрабатываю их в бассейне», — посетовала она в описании к снимку.

Поклонники, в свою очередь, оценили подтянутую фигуру артистки в комментариях. «Даже не представляю, сколько нужно терпения, чтобы после рождения двух детей оставаться в такой форме», «Фигура — мечта. Гены и труд дают о себе знать», «Красавица», «Можно только позавидовать такой худобе», «Тебе отрабатывать и не надо. Генетика сделала свое дело», — высказывались они.

В декабре прошлого года Юлия Ковальчук раскрыла секреты молодости.

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