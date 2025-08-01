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17:43, 1 августа 2025Ценности

52-летнего Джуда Лоу на фото с прогулки описали в сети фразой «пьяный дед»

Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: Jordan Strauss / Invision / AP

Внешность британского актера театра и кино Джуда Лоу на фото с прогулки описали в сети фразой «пьяный дед». Соответствующий материал публикует Daily Mail.

52-летнего артиста запечатлели на улице, когда он направлялся на встречу с друзьями. Он предстал перед камерой в вязаном бежевом кардигане поверх белой майки с глубоким вырезом. Также Лоу надел льняные белые брюки в сочетании с синими замшевыми туфлями и солнцезащитные очки.

Читатели издания высказались о кадрах в комментариях. «Похож на пьяного старого деда в рубашке, спортивных штанах и старой кофте», «Дедуля», «Этот образ ему не идет», «Ого! 52! Он выглядит потрясающе!», «Он в отличной форме», «Талантливый и красивый», — разошлись во мнениях юзеры.

В июле внешность 63-летнего актера Тома Круза на новых фото папарацци вызвала споры в сети.

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