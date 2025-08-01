56-летняя Светлана Бондарчук в бикини поплавала в бассейне

Российская телеведущая Светлана Бондарчук в бикини поплавала в бассейне

Российская телеведущая, модель и бизнесвумен Светлана Бондарчук в откровенном виде поплавала в бассейне. Соответствующий пост появился на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

56-летняя знаменитость была запечатлена на снимке в белом крошечном бикини, состоящем из бюстгальтера с треугольными чашками и плавок с низкой посадкой.

При этом звезда продемонстрировала фигуру. Кроме того, она распустила волосы и надела солнцезащитные очки.

В июле Светлана Бондарчук похвасталась фигурой в купальнике. На одном из размещенных кадров бывшая жена российского актера, продюсера и режиссера Федора Бондарчука предстала в леопардовом бикини.