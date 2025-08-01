Аксенов заявил о готовности восстановить памятник Айвазовскому

Аксенов заявил, что Крым готов принять и восстановить памятник Айвазовскому

Глава Крыма Сергей Аксенов заявил о готовности принять и восстановить памятник художнику-маринисту Ивану Айвазовскому, который азербайджанские власти демонтировали в Карабахе. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

«Мы готовы принять разрушенный памятник, восстановить его и установить на достойном месте. Как и другие памятники, связанные с русской историей и культурой, на которые нацелились вандалы. Не надо их крушить, лучше отдайте нам», — написал он.

Чиновник подчеркнул, что война с памятниками не красит никого, несмотря на мотивы и оправдания. Украина представляет собой пример, к чему это может привести, добавил Аксенов.

Ранее Азербайджан потребовал извинений от агентства ТАСС из-за новости о сносе памятника русскому художнику Ивану Айвазовскому в Нагорном Карабахе. Дело в том, что издание опубликовало новость по теме сноса памятника в городе Ханкенди, используя его историческое название — Степанакерт.

31 июля власти Азербайджана снесли памятник русскому художнику Ивану Айвазовскому в Нагорном Карабахе.