Азербайджан потребовал извинений от ТАСС из-за новости о сносе памятника Айвазовскому. Чем недовольны власти республики?

МИД Азербайджана потребовал извинений от ТАСС за упоминание Степанакерта

Азербайджан потребовал извинений от агентства ТАСС из-за новости о сносе памятника русскому художнику Ивану Айвазовскому в Нагорном Карабахе.

Дело в том, что издание опубликовало новость по теме сноса памятника в городе Ханкенди, используя его историческое название — Степанакерт.

«Мы ожидаем извинений и соответствующих разъяснений от Информационного агентства ТАСС по данному вопросу. В противном случае, в соответствии с законом, в отношении деятельности ТАСС в Азербайджане будут приняты соответствующие меры», — заявил пресс-секретарь азербайджанского Министерства иностранных дел Айхан Гаджизаде.

Фото: Михаил Метцель / ТАСС

Кроме того, он отметил, что бюст художника был якобы незаконно установлен без разрешения Баку, что показывает «неуважение со стороны России». В свою очередь страна обещает использовать различные топонимы в России своими наименованиями, если российская сторона не будет пользоваться азербайджанскими топонимами.

Снос памятника назвали демонстративной недружественной акцией Азербайджана

Ранее спецпредставитель президента РФ по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой уточнил, что азербайджанская сторона не стала уведомлять Москву о решении снести памятник. Сообщив же, можно было решить вопрос переносом памятника в Россию либо другим «цивилизованным путем».

«Действия азербайджанской стороны вызывают сожаление и глубокое неприятие. Эти деструктивные действия противоречат духу союзничества, партнерства и добрососедства между нашими странами. Да и просто здравому смыслу», — сказал он.

Снос памятника Айвазовскому — пример вандализма, поощряемого и подталкиваемого на государственном уровне, сказал заместитель председателя комитета Госдумы по делам СНГ Константин Затулин. «Кроме того, что это варварская акция, она, как и многие варварства, носит откровенно глупый, неумный характер. Айвазовский — всеми признанный гений живописи, который ценился не только у нас в Российской империи, но и во всем мире», — добавил он.

Кроме того, депутат отметил, что на тот момент уже осквернили памятники прославленным советским военачальникам, уроженцам армянского села Чардахлу, уничтожили большое количество хачкаров (памятных крестов), а также был намечен курс на снесение религиозных памятников.

Фото: РИА Новости

Памятник Айвазовскому снесли в день рождения художника

Власти Азербайджана снесли памятник Айвазовскому в конце июля. «Сегодня, в день рождения великого художника, с болью приходится заявить, что памятник Айвазовскому, установленный в 2021 году, был снесен оккупационными властями Азербайджана», — сообщало агентство «Sputnik Армения», ссылаясь на агентство по развитию туризма и культуры Карабаха.

Издание отметило, что снос является свидетельством политики по уничтожению армянского культурного присутствия в Карабахе.