Захарова: Реакция на призыв Алиева сопротивляться к Украине дана по линии АП РФ

Реакция на обращение президента Азербайджана Ильхама Алиева во время III Шушинского глобального медиафорума к Украине с призывом сопротивляться была дана по линии администрации президента (АП) России. Об этом сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Кто бы такое ни заявлял, соответствующая реакция была дана по линии АП Мария Захарова официальный представитель МИД России

При этом дипломат подчеркнула, что была поражена присутствием на форуме украинского журналиста Дмитрия Гордона (включен в России в реестр физлиц-иноагентов и реестр террористов и экстремистов). Его появление является «черной меткой» для тех, кто «возлагает большие надежды на Запад», заявила дипломат.

В частности, Захарова напомнила про протесты в Белоруссии, в преддверии которых журналист взял интервью у президента республики Александра Лукашенко.

Мария Захарова. Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

Алиев впервые открыто встал на сторону Украины

20 июля во время глобального медиафорума Алиев впервые открыто встал на сторону Украины, употребив слово «оккупация» в отношении России.

«Отвечая на вопрос, какой совет он может дать Киеву, азербайджанский президент впервые открыто встал на сторону Украины, дважды употребив применительно к действиям России слово "оккупация"», — писал «Коммерсантъ» («Ъ»).

Украина не должна соглашаться на оккупацию. Я думаю, что это созвучно чаяниям украинского народа, который не готов мириться с оккупацией. Это главный совет. И это то, что сделали мы Ильхам Алиев президент Азербайджана

Алиев также посоветовал Киеву использовать опыт Баку в возвращении Карабаха военным путем.

Ильхам Алиев. Фото: Кристина Кормилицына / РИА Новости

Разногласия по Украине не должны помешать отношениям Москвы и Баку

22 июля пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что разногласия по Украине не должны помешать отношениям России и Азербайджана.

«Нам известна позиция руководства Азербайджана по Украине. Здесь мы расходимся во мнениях. С самого начала президент [Азербайджана Ильхам] Алиев занял такую позицию. С самого начала мы с ней не соглашались», — заявил официальный представитель Кремля.

Песков выразил надежду, что Россия и Азербайджан преодолеют этот период охлаждения отношений.