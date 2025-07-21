Алиев впервые открыто поддержал Украину

«Ъ»: Алиев впервые открыто встал на сторону Украины

Президент Азербайджана Ильхам Алиев впервые открыто встал на сторону Украины, употребив слово «оккупация» в отношении России. Об этом пишет «Коммерсантъ» («Ъ»).

«Резонансное заявление Ильхама Алиева касалось украинского кризиса. Отвечая на вопрос, какой совет он может дать Киеву, азербайджанский президент впервые открыто встал на сторону Украины, дважды употребив применительно к действиям России слово "оккупация"», — пишет издание.

«Ъ» приводит слова Алиева во время III Шушинского глобального медиафорума, открывшегося в воскресенье, 20 июля, в Ханкенди, где он призвал Украину «не соглашаться на оккупацию». По словам президента Азербайджана, это заявление «созвучно чаяниям украинского народа».

Он также посоветовал Киеву использовать опыт Баку в возвращении Карабаха военным путем.

Ранее во время шушинского медиафорума украинская журналистка Елена Курбанова подарила Ильхаму Алиеву коллекцию нарукавных шевронов. В ответ лидер Азербайджана ответил: «Спасибо вам большое. Спасибо вам за то, что вы делаете. Продолжайте так же».