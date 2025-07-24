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13:26, 24 июля 2025Бывший СССР

Захарова прокомментировала призыв Алиева сопротивляться к Украине

Захарова: Реакция на призыв Алиева сопротивляться к Украине дана по линии АП
Александр Курбатов (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Ryan Carter / UAE Presidential Court / Handout / Reuters

Реакция на обращение президента Азербайджана Ильхама Алиева к Украине с призывом сопротивляться была дана по линии администрации президента (АП) России. Об этом сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова на брифинге, передает корреспондент «Ленты.ру».

«Кто бы такое ни заявлял, соответствующая реакция была дана по линии АП», — сказала она.

При этом дипломат подчеркнула, что была поражена присутствием на форуме в Шуше украинского журналиста Дмитрия Гордона (включен в России в реестр физлиц-иноагентов и реестр террористов и экстремистов). Она также заявила, что его появление является «черной меткой» для тех, кто «возлагает большие надежды на Запад», в частности, напомнив про протесты в Белоруссии, в преддверии которых журналист взял интервью у президента республики Александра Лукашенко.

Ранее «Коммерсантъ» («Ъ») сообщил, что на форуме в Шуше Ильхам Алиев впервые открыто поддержал Украину в конфликте с Россией. В частности, политик призывал Киев «не соглашаться на оккупацию».

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