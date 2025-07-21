«Ъ»: Президент Азербайджана Алиев резко повысил градус конфронтации с Россией

Россия и Азербайджан вступили в новый этап эскалации. Президент республики Ильхам Алиев сделал ряд заявлений накануне III Шушинского глобального медиафорума, открывшегося в воскресенье, 20 июля, в Ханкенди (бывший Степанакерт).

«Президент Азербайджана Ильхам Алиев резко повысил градус конфронтации с Россией», — отметил «Коммерсантъ». Так, политик объявил о решении подать иск в международные судебные инстанции в связи с крушением самолета авиакомпании AZAL, выполнявшего рейс Баку — Грозный. Embraer 190 упал под Актау (Казахстан) утром 25 декабря 2024 года. На борту находились 67 человек, 38 из них не выжили.

Также на фоне резкого обострения отношений с Москвой азербайджанский лидер пригласил президента США Дональда Трампа к посредничеству в переговорах с Арменией. Он обратил внимание на «огромный потенциал упрочения партнерских отношений» Баку и Вашингтона. Кроме того, спикер посоветовал Украине «не соглашаться на оккупацию».

Работы на месте крушения пассажирского самолета «Азербайджанских авиалиний» недалеко от города Актау, Казахстан, 25 декабря 2024 года Фото: Azamat Sarsenbayev / Reuters

Алиев пригрозил России судом из-за крушения самолета AZAL и потребовал компенсаций

Президент Азербайджана 19 июля сообщил о планах подать иск против России по делу о крушении самолета AZAL. Он отметил, что республика за семь месяцев не получила «внятного ответа от российской стороны» о причинах трагедии.

По словам Алиева, азербайджанский генеральный прокурор направляет запросы председателю Следственного комитета России Александру Бастрыкину, «однако в ответ приходит лишь формулировка "следствие продолжается"». Он назвал такую позицию контрпродуктивной, но уточнил, что Баку готов ждать столько, сколько потребуется для установления истинных обстоятельств авиакатастрофы.

Глава государства потребовал выплаты компенсаций семьям погибших и пострадавшим в результате крушения воздушного судна. Он подчеркнул, что Азербайджан требует установить виновных и наказать их, а также возместить убытки за потерю самолета.

Пусть те, кто сбил наш самолет, будут наказаны и выплатят компенсацию семьям. Семьям пострадавших и раненым также должна быть выплачена компенсация за самолет AZAL

Ильхам Алиев президент Азербайджана

Азербайджан создал комиссию для проверки информации

21 июля стало известно о создании в Азербайджане комиссии для проверки информации на фоне ухудшения отношений с Россией. В ее состав вошли представители Госбезопасности и Службы специальной связи республики. Их задача — проверка критической информационной инфраструктуры.

Эти госслужащие будут заниматься выявлением угроз, контролем исполнения законодательства и «оценкой принятых мер». В Баку уточнили, что в случае нарушений будут предлагаться «экстренные шаги».

Военнослужащий 13-й бригады оперативного назначения «Хартия» Национальной гвардии Украины, Харьковская область, 19 июля 2025 года Фото: Serhii Korovainyi / Reuters

Алиев принял шевроны военных ВСУ и попросил их «продолжать так же»

20 июля появилась информация о передаче украинской журналисткой Еленой Курбановой президенту Азербайджана коллекции нарукавных шевронов военнослужащих Вооруженных сил Украины (ВСУ) в коробке.

Алиев поблагодарил военных ВСУ и попросил их «продолжать так же». «Спасибо вам большое. Спасибо вам за то, что вы делаете. Продолжайте так же», — сказал он.

В СПЧ призвали действовать против Азербайджана из-за действий Алиева

Член Совета по правам человека при президенте России (СПЧ) Кирилл Кабанов прокомментировал принятие президентом республики нарукавных шевронов украинских солдат. В частности, он предложил ввести визовый режим с этой страной.

Спикер призвал Москву перейти к более решительным действиям для предотвращения провокаций со стороны недругов. «Надо сразу жестко "давать по сусалам", дабы не было глупого желания лезть дальше», — подчеркнул он. По словам Кабанова, заявления о партнерстве РФ и Азербайджана отныне являются «сказками» и заезженной «старой пластинкой».