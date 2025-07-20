Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
00:40, 20 июля 2025Бывший СССР

Азербайджан потребовал компенсаций для пострадавших при крушении самолета AZAL

Алиев: Баку требует выплаты компенсаций семьям жертв и раненым при крушении AZAL
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Flashpic / Global Look Press

Азербайджан требует выплаты компенсаций семьям погибших и пострадавшим в результате крушения пассажирского самолета авиакомпании AZAL вблизи Актау в Казахстане. Об этом заявил президент страны Ильхам Алиев, передает РИА Новости.

«Пусть те, кто сбил наш самолет, будут наказаны и выплатят компенсацию семьям. Семье пострадавших и раненым также должна быть выплачена компенсация за самолет AZAL», — сказал глава государства.

Ранее Алиев сообщил о намерении Баку подать иск против России по делу о крушении лайнера. По его словам, за семь месяцев Азербайджан «не получил внятного ответа от российской стороны» о причинах трагедии. При этом президент добавил, что Баку готов ждать столько времени, сколько потребуется для установления истинных обстоятельств произошедшего.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Российские войска полностью взяли под контроль критически важное для ВСУ село

    Командование ВСУ устроило ловушку для собственных солдат в Купянске

    Собянин сообщил о новой попытке атаки на Москву

    США предрекли крах из-за поддержки Украины

    Глава IT-компании подал в отставку после скандала на концерте популярной группы

    Поезд с химикатами сошел с рельсов в США

    В российском городе прогремели взрывы

    Раскрыты подробности многолетней дружбы Трампа и Эпштейна

    Усик нокаутировал Дюбуа

    Азербайджан потребовал компенсаций для пострадавших при крушении самолета AZAL

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости