Азербайджан потребовал компенсаций для пострадавших при крушении самолета AZAL

Алиев: Баку требует выплаты компенсаций семьям жертв и раненым при крушении AZAL

Азербайджан требует выплаты компенсаций семьям погибших и пострадавшим в результате крушения пассажирского самолета авиакомпании AZAL вблизи Актау в Казахстане. Об этом заявил президент страны Ильхам Алиев, передает РИА Новости.

«Пусть те, кто сбил наш самолет, будут наказаны и выплатят компенсацию семьям. Семье пострадавших и раненым также должна быть выплачена компенсация за самолет AZAL», — сказал глава государства.

Ранее Алиев сообщил о намерении Баку подать иск против России по делу о крушении лайнера. По его словам, за семь месяцев Азербайджан «не получил внятного ответа от российской стороны» о причинах трагедии. При этом президент добавил, что Баку готов ждать столько времени, сколько потребуется для установления истинных обстоятельств произошедшего.